Un caçador fereix un ciclista a la cama durant la batuda del senglar

Un caçador va ferir dissabte, als volts de la una del migdia, un ciclista a la cama que circulava des de Massanes direcció a Riu Clar per un camí de muntanya.

El caçador que el va disparar estava participant en la batuda del senglar que es feia a aquesta localitat de la Selva quan, per causes que encara s'investiguen, va disparar al ciclista.

L'impacte de la bala

L'home impactat per la bala circulava amb la bicicleta per un camí muntanyós quan de sobte va rebre el tret que li va impactar a la cama i el va fer caure a terra. A conseqüència de l'impacte, va quedar ferit a la cuixa i, posteriorment i a causa de la caiguda, també es va fer una ferida a la mà.

Avís als Mossos

L'avís als Mossos el van donar els mateixos caçadors que participaven en la batuda en adonar-se del que havia passat. De seguida, els agents van activar el desplaçament d'un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al lloc dels fets. I és que la zona on va passar l'incident és muntanyosa i de difícil accés.

Quan els agents van arribar on hi havia el ferit, van comissar l'arma del caçador i van procedir a fer-li la prova d'alcoholèmia per descartar possibles causes. El resultat del test va ser negatiu.

El ciclista va ser traslladat immediatament a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressat.

Investigació del succés

Ara els Agents Rurals i els Mossos investiguen les causes del succés. A priori, sembla que es tractaria d'un accident. De totes maneres, no es descarta que pugui haver-hi hagut imprudència per part del caçador i se li puguin aplicar alguns càrrecs. De moment, la investigació continua oberta fins que es pugui resoldre el cas.