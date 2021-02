Blanes promou el reciclatge bescanviant envasos per vals de descompte

Blanes ha incorporat un nou mitjà per contribuir al reciclatge al seu municipi. Cada dilluns al matí fins a mitjans del proper mes de març, coincidint amb el popular Mercat dels Teixits de Blanes que s'instal·la al passeig de Mar, es col·locarà un remolc amb una màquina de retorn d'envasos en la confluència del passeig amb el carrer Ample.

Qualsevol persona podrà portar els seus envasos, brics, llaunes de beguda i de conserva, ampolles i recipients de plàstic, fins a un màxim de quinze envasos per persona i dia. El funcionament de la màquina és molt fàcil: els envasos s'introdueixen a la màquina de reciclatge, que compta amb un responsable del seu funcionament, i per cada envàs es retornen 0,05 €, de manera que es podrà percebre fins a un màxim de 0,75€ per persona i dia, retornats a través d'un val de compra. Aquest tiquet es pot bescanviar comprant en qualsevol de les parades del Mercat dels Teixits de Blanes.

Posteriorment, l'Associació de Marxants de Comarques Gironines retornarà en diners els imports de tots els vals que els donin els paradistes, que així recuperaran les quantitats que hagin descomptat en la venda dels productes. D'aquesta manera, tothom acaba guanyant: alhora que es premia el reciclatge dels envasos de plàstic i llaunes, també es promou la compra al Mercat dels Teixits de Blanes.

Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Associació de Marxants de comarques gironines, conjuntament amb l'Àrea de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes. Per estrenar la posada en marxa d'aquesta experiència, ahir al matí van trobar-se al Mercat dels Teixits del passeig de Mar representants dels dos principals fronts involucrats en l'organització. D'una banda, la tinenta d'alcalde d'Enginyeria, Rosa Aladern, i la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Marina Vall·llosada; i de l'altra, Josep M. Vergés, president de l'Associació de Marxants de les comarques gironines i del Consell de Comerç de PIMEC de Girona. També hi ha participat la cap d'inspecció de residus i neteja de l'Ajuntament de Blanes, Lara Salmeron.