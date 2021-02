La Policia de Blanes aixeca 900 actes COVID en tres mesos

La Policia Local de Blanes ha aixecat més de 900 actes covid i ha identificat 10.441 vehicles en tres mesos. Fins a 43 d'aquestes denúncies són contra usuaris i responsables de bars, restaurants i establiments que incomplien l'horari o l'aforament. També hi ha una festa que la policia va desmantellar al novembre.

Aquest mes es compleixen tres mesos –del 30 d'octubre al 31 de gener- des que la Generalitat va posar en marxa un nou paquet de mesures de seguretat sanitària per contenir l'expansió de la covid. Durant aquest temps, la Policia Local de Blanes ha incrementat els controls tant a peu de carretera com a l'interior del municipi de la Costa Brava.

Des de llavors, el cos de seguretat municipal no ha abaixat la guàrdia, fent especial èmfasi en els controls que es munten coincidint amb els caps de setmana quan el confinament municipal és més susceptible que es pugui incomplir.

Durant aquests tres mesos la Policia Local de Blanes ha identificat un total de 10.441 vehicles, i ha aixecat 916 actes per haver incomplert alguna mesura restrictiva anticovid.

La majoria són per haver-se saltat el confinament municipal, però també n'hi ha d'altres tipologies. Per exemple, hi ha 43 sancions que s'han imposat a usuaris i responsables de bars, restaurants i establiments que o bé incomplien l'horari d'obertura o bé l'aforament màxim permès.

Una festa en un domicili

També s'inclouen en aquestes 43 sancions les actes que es van aixecar contra 14 persones que estaven celebrant una festa en un domicili. La Policia Local la va desmantellar el dia 23 de novembre i va denunciar els presents.

Pel que fa als locals comercials i de restauració que han acabat amb denúncies, n'hi ha dos que han estat sancionats més d'una ocasió. En aquest gruix hi destaquen un bar i un establiment d'estètica que han estat sancionats tres vegades cadascun. Concretament al bar se l'ha denunciat tant per estar obert en horaris no permesos com també per superar el seu aforament; mentre que al centre d'estètica se l'ha denunciat també tres vegades per excés d'aforament. Per exemple, el dia 30 de desembre es van enxampar 13 persones a l'interior quan el límit d'aforament és de sis.

Un altre cas que també ha ocupat la Policia de Blanes és el d'un local de venda de queviures on, a més de superar l'aforament màxim permès, hi van intervenir perquè s'hi estava consumint al seu interior i va acabar sancionat. Concretament, el dia 23 de desembre s'hi van trobar 15 persones a dins.