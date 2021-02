Breda fa un nou pas per a la creació d'un cos de Policia Local al municipi

El primer ple ordinari de l'Ajuntament de Breda de l'any, celebrat telemàticament dilluns, va aprovar l'establiment i el reglament regulador del servei de Policia Local de Breda. Després que tant la Comissió de Policia de Catalunya com el conseller d'Interior donessin llum verda a la creació d'un cos de Policia Local al municipi, el ple va autoritzar aquest nou pas en el procés de transformació de l'actual Guàrdia Municipal a Policia Local. El punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups d'ERC i JxCat, l'abstenció del PSC i el vot contrari del grup de la CUP. A més, també es va donar per aprovada la modificació 1/21 de la plantilla orgànica de personal i la relació de places de treball del consistori, per tal de facilitar la seva posada en marxa un cop aquest estigui totalment disponible.

D'altra banda, es va aprovar la transformació de l'actual escola Montseny en un institut escola a partir del curs vinent. Això suposarà que els estudis de secundària, actualment impartits a la seu de Breda de l'institut Vescomtat de Cabrera d'Hostalric, s'integraran a l'estructura de l'institut escola municipal. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC i CUP i les abstencions de JxCat i PSC.

Finalment, el ple també va acordar l'inici de l'expedient de resolució del contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d'urbanització de la UA16: Sector Industrial Sud, corresponent a les millores en els serveis d'electricitat i telefonia en el polígon industrial de Cal Batlle.