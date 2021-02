Blanes cobra «una taxa» a Cs per la neteja d'una sala després d'una reunió

El grup municipal de Ciutadans (Cs) de Blanes ha presentat un recurs de reposició al consistori blanenc per denegar el reintegrament del pagament extraordinari de neteja i desinfecció de la sala de plens pel protocol de la covid-19, després que Cs l'utilitzés el 28 de desembre per reunir-se amb el portaveu del partit a Girona, Jean Castel, i associats del gremi d'hostaleria. Ciutadans manifesta que es tracta de la «liquidació d'un tribut», concretament de 116,16 euros, que «manca de fonaments legals» i argumenta que en l'Ordenança fiscal del 2020 no figura cap taxa que tingui com objecte el pagament per la neteja de locals públics per part d'un grup municipal. «Es tracta d'una il·legalitat tan escandalosa que mereix el retret corresponent», afirma el grup municipal a la reposició que ha presentat al consistori. En aquesta, Cs també recrimina un «tracte discriminatori» i una «situació de subordinació» entre els que formen part del govern i els que no.

Segons el consistori, l'autoliquidació del reintegrament de les despeses de neteja respon a la necessitat actual, a causa de la pandèmia de la covid-19, de desinfectar la sala de plens després de fer-hi qualsevol acte. D'aquesta manera, les persones interessades a utilitzar dependències municipals, a banda d'abonar les taxes corresponents en conformitat amb les Ordenances fiscals, actualment també han d'efectuar aquest reintegrament específic. En aquest cas, segons el consistori, en tractar-se d'un grup polític municipal, tenen dret a l'ús gratuït de les sales però han d'assumir el cost de la neteja per no tractar-se d'una «necessitat funcional de l'equip de govern de l'Ajuntament», considerant aquest reintegrament com «una situació transitòria justificada per la situació sanitària».

En declaracions al Diari de Girona, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, defensa que Cs «sabia perfectament» que en aquestes circumstàncies concretes, s'haurien de fer càrrec del reintegrament del servei de neteja de la sala de plens, «de la mateixa manera que qualsevol altre grup polític». Tanmateix, lamenta que Cristhian Ortiz, portaveu de Cs, proposés encarregar personalment la neteja de l'espai a una empresa aliena a les contractades pel consistori, «saltant-se així els pactes que ja s'havia fet des de la mateixa Corporació». Ortiz justifica aquesta proposta al fet que va considerar que era una «burrada» d'import per «netejar dotze cadires». Afegeix que a ell li era «indiferent» quina sala reservaven, només volia que tingués «espai suficient» per complir amb les mesures de seguretat.

Pel que fa al suposat tracte discriminatori, el batlle assegura que els cinc equips municipals «són tractats de la mateixa manera», i que els únics que són «una mica diferents», per les responsabilitats que sustenten, són l'equip de govern. Per aquesta raó, en el cas de reunions de treball de l'equip de govern, la desinfecció i neteja de les instal·lacions es contempla com una despesa ordinària, en tractar-se de «necessitats funcionals de la Corporació». Tanmateix, Canosa afegeix que Ortiz ha assistit en diversos actes i reunions a la sala de plens on no se li ha cobrat res perquè en aquell moment «actuava amb el seu càrrec de representant municipal». Els serveis tècnics respondran en els pròxims dies el recurs presentat per Cs.