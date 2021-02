Santa Coloma de Farners recepciona el 60% del polígon industrial Mas Llorenç

Aquest passat mes de gener l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va fer un pas endavant en el procés de recepció del polígon industrial de promoció privada Mas Llorenç, situat en un dels principals accessos d'entrada a la ciutat. El consistori ha fet efectiva la recepció d'un 60% del total de la superfície de la zona industrial, amb el propòsit de garantir el creixement de sòl i fomentar la implantació de noves activitats.

L'àrea recepcionada, de 128.288 metres quadrats, comprèn els accessos al polígon per la carretera de Girona fins a Can Cuca i el que comunica amb el polígon Can Simón. El 40% que resta per recepcionar és el primer accés que es troba venint de Riudarenes (Sant Marçal), on l'alcaldessa de Santa Coloma, Susagna Riera, explica que hi construiran una rotonda. Afegeix que aviat signaran els convenis amb els titulars dels terrenys afectats. Segons riera, les previsions marquen que la recepció completa del polígon es realitzarà durant aquest mateix 2021.