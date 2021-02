Dos incendis de contenidors a Blanes causen destrosses en dos vehicles

Dos incendis de contenidors causen destrosses en dos vehicles.

Els focs s'han produït de matinada i amb poca estona de diferència en dos carrers molt propers i han fet mobilitzar diverses dotacions dels Bombers.

La Policia Local de Blanes investiga els incendis i s'apunta que són provocats.

Aquest matí ja s'han reposat de nou tots els contenidors afectats per part de la brigada municipal.

El primer dels incendis ha tingut lloc a la cantonada del carrer Mas Marot de la localitat. Els Bombers han rebut l'avís quan passaven 24 minuts de les tres matinada. Aquí han cremat tres contenidors i les flames també han destrossat la part davantera d'un turisme, un Volkswagen Polo.

Mentre els efectius d'extinció d'incendis es trobaven al carrer Mas Marot, han rebut l'alerta d'un altre incendi també de contenidors de deixalles a l'avinguda de la Paz. Això era cap a tres quarts de quatre de la matinada i juntament amb la Policia Local s'han desplaçat a lloc. Aquí el foc s'ha estès per dos grups de contenidors i almenys dos han quedat inservibles.



Un rètol afectat

Per altra banda, un cotxe Volkswagen Golf que estava aparcat a la zona més propera als containers també ha patit les conseqüències de les flames i ha patit afectacions a la zona del morro. De retruc, l'alta temperatura també ha destrossat un rètol d'un centre de fisioteràpia, segons els Bombers. En els dos serveis hi ha han treballat dues dotacions. Tot i els danys materials no s'ha de lamentar cap ferit.

La Policia Local per la seva banda està investigant qui hi ha al darrere d'aquests dos incendis, gairebé consecutius i a poca distància un de l'altre.