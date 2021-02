Santa Coloma posa en marxa un sistema per evitar abocaments a la riera

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la companyia Aigües Colomenques, empresa mixta municipal responsable dels serveis d'aigua i clavegueram de la ciutat, han procedit a instal·lar un sistema de retenció de residus per reduir els abocaments a la riera provinents del clavegueram, sobretot en èpoques de precipitacions intenses. El sistema de malles, pioner al territori, està ubicat al sobreeixidor del col·lector del sector Joan Riera Gubau, punt per on surt l'aigua procedent del clavegueram que s'aboca a la riera quan hi ha crescudes per pluja.

Es tracta d'una prova pilot que consta d'un suport fix d'acer inoxidable, on estan subjectes quatre malles que tenen com a missió capturar els residus flotants. En el seu conjunt, el sistema de retenció de residus pot arribar a suportar fins a més de 400 kg de pes. La instal·lació d'aquestes xarxes permetrà retenir la brossa que arrossega el clavegueram en períodes de forts aiguats.

Des d'Aigües Colomenques es durà a terme periòdicament el monitoratge d'aquesta prova pilot per tal de millorar-ne l'efectivitat i poder-la fer extensiva a altres indrets. Amb aquesta actuació, el consistori i la companyia refermen el seu compromís amb la conservació dels espais naturals.