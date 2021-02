Un regidor de Tossa renuncia al seu salari i a la dedicació del 90% de la jornada

Des d'aquest mes de febrer, Gregori Martínez (ERC) ha renunciat al seu salari com a regidor de Turisme, Promoció Econòmica, i Comunicació i a la dedicació del 90% de la jornada laboral a l'Ajuntament de Tossa de Mar perquè considera que «ja no és necessari fer-hi una dedicació tan alta». Martínez concreta que quan van començar aquest mandat van acordar que era necessari estar un temps determinat amb una «dedicació alta» en les tasques de regidor per tal d'adaptar-se al funcionament intern del consistori i, concretament, a les àrees assignades.

Tanmateix, el regidor considera que passat un any i mig ara toca «desplegar tot el que s'ha treballat i planificat des de les àrees». «Considero que l'àrea de Turisme funciona correctament i només li cal millorar tecnològicament; hem fet canvis estructurals a l'àrea de Promoció Econòmica -que confiem que es visualitzin aviat-, i estem consolidant l'àrea de Comunicació amb un projecte propi més ambiciós», explica. Martínez creu que ara cal aprofundir en un «control polític» sobre les àrees i afegeix que les arques municipals «agrairan l'alliberament d'un dels sous més alts de tots els regidors».

Així, dels dos regidors d'ERC, a partir d'ara, un cobrarà només per assistències a òrgans col·legiats, plens i juntes de govern, i l'altre té la dedicació parcial més baixa de totes: el 35% de la jornada laboral.