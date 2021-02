Adif investiga l'autorització a un tren per circular tot i el semàfor vermell a Blanes

Adif ha iniciat una investigació per esbrinar per què un maquinista de l'R1 va rebre l'autorització per circular tot i tenir un semàfor en vermell divendres passat mentre hi havia un altre tren en un tram de via única. Segons RAC1, els fets es van produir al voltant de tres quarts de vuit del matí, quan el Centre Tècnic de Control d'Adif va permetre a un tren continuar en sentit nord malgrat que el semàfor indicava el contrari.

El maquinista, però, no va arrencar en veure que a la sortida de l'estació hi havia un altre comboi que cobria el trajecte invers ocupant la via. Fonts d'Adif han explicat a l'ACN que els fets s'investiguen com una infracció del reglament i no com un conat de col·lisió perquè cap dels dos trens estava en moviment.

Es dona la circumstància que aquest tram de l'R1 és de via única entre Barcelona i Arenys de Mar i a partir d'aquest punt només es desdobla a les estacions.

Investigació interna

Segons Adif, de moment la investigació és de caire intern ja que l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, dos organismes que depenen del Ministeri de Transports, no s'han posat en contacte encara amb l'ens per recopilar informació sobre aquesta incidència.

Els fets coincideixen amb el segon aniversari del xoc frontal entre dos combois de l'R4 a Castellgalí, a la comarca del Bages, que van causar la mort de la maquinista i ferides de diversa consideració en un centenar de persones. En el sinistre van descarrilar sis dels nou cotxes dels dos trens implicats.