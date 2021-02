Eleccions catalanes | Els ajuntaments instrueixen els membres de les meses

Els ajuntaments ja instrueixen els membres de les meses electorals perquè sàpiguen com actuar durant les eleccions del 14-F. A tot allò característic d'uns comicis (quin paper té cadascú, com registrar els vots, com fer el recompte...) en aquestes eleccions també –i sobretot- s'hi afegeixen les mesures de seguretat per la pandèmia.

A Blanes aquest dimarts han començat les sessions informatives entre les més de 350 persones escollides per sorteig. En total es faran dues reunions al Teatre, perquè l'aforament és limitat. Damunt l'escenari, s'ha recreat una de les quaranta meses que hi haurà a la ciutat. Les instruccions són clares: hidrogel, equips de protecció individual (EPI) i mantenir distàncies durant totes les hores de votació.

Aquest diumenge, a Blanes hi haurà 40 meses electorals repartides en setze col·legis. Per cobrir-les totes, doncs, calen 120 persones (perquè a cadascuna hi ha un president i dos vocals). El consistori, però, s'ha volgut curar en salut i, davant possibles imprevistos, ha convocat a les sessions informatives tant els titulars com els dos primers suplents. És a dir, 360 veïns de la ciutat.

Quan falten cinc dies per al 14-F, el consistori confia que a Blanes totes les meses es podran constituir sense que hi hagi massa entrebancs. Aquí, d'ençà que es van començar a enviar les notificacions, hi ha hagut 81 persones que han presentat al·legacions davant la Junta Electoral de Zona (JEZ). Que en aquest cas, és la de Santa Coloma de Farners.

Fins ara, la JEZ n'ha acceptades 70 –la majoria, per motius sanitaris- i ha rebutjat les onze restants. Tan bon punt rep el vistiplau a les renúncies, l'Ajuntament de Blanes ja ho notifica a aquells qui van darrere la llista. I aquí, novament, el consistori va ser previsor. Perquè al ple extraordinari on es va fer el sorteig, per a cada lloc de les meses electorals es van escollir sis persones: el titular, els dos suplents i tres més de reserva.



Instruccions i demostracions

Per resoldre dubtes sobre les seves funcions, i explicar el dispositiu de seguretat arran de la pandèmia, l'Ajuntament ha convocat dues sessions informatives al Teatre. La primera s'ha fet avui a les set de la tarda, i la segona tindrà lloc demà. Cadascun dels 360 veïns que és titular o bé suplent ha rebut una carta a casa convocant-los a la trobada.

Habitualment, es feia tan sols una única reunió. Però la reducció d'aforament, que ha suposat que a l'interior del Teatre hi pugui haver 200 persones com a màxim, ha obligat a repartir-les en dues.

La reunió s'ha dividit en dues parts. La primera no difereix de la d'altres eleccions. Aquí, s'ha explicat tota la logística electoral: quina funció fa cada membre de les meses, com s'han de constituir, de quina manera cal registrar el vot, com es fa el recompte...

A la segona part, però, ja s'ha entrat de ple amb els protocols de seguretat d'aquest 14-F. El cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, ha explicat les mesures que hi haurà a tots els col·legis electorals per prevenir la covid-19. Presa de temperatura als membres de la mesa, hidrogel a l'entrada, ventilació, desinfecció de superfícies, circuits d'entrada i sortida, distàncies de seguretat, EPI...

Per fer-ho gràfic, el cap de Protecció Civil ha explicat com posar-se correctament els EPI amb una demostració i posant vídeos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) sobre l'ús adequat de guants, bates i mascaretes. Al damunt de l'escenari s'ha recreat una mesa electoral per demostrar als membres de les meses que hi haurà distància de seguretat entre ells i tots els elements de protecció necessaris.

A Blanes, tots els EPI per al 14-F encara no han arribat. Per això s'han fet servir les proteccions que van fer un grup de voluntaris de la ciutat durant la primera onada; també, com a homenatge a la seva feina.



El precedent de les presidencials

Aquest 14-F, a Blanes, no serà el primer cop que tenen lloc unes eleccions marcades per la covid-19. Sí que ho serà, però, amb tants col·legis repartits arreu de la ciutat. El 5 de juliol de l'any passat, l'Ajuntament ja va cedir el local de l'Associació de Veïns de Mas Borinot perquè fos una de les seus exteriors de votació de les presidencials a la República Dominicana. Aleshores, explica el consistori, les mesures de prevenció que es van adoptar van ser similars a les que hi haurà aquest proper diumenge.