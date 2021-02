Un conductor begut xoca contra un cotxe aparcat i atropella la propietària en la fugida a Massanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per conduir begut, haver xocat contra un cotxe i haver atropellat a la propietària del turisme mentre fugia a Massanes (Selva). El detingut té 26 anys, té nacionalitat espanyola i és veí de Badalona (Barcelonès). Els fets van passar el dilluns 8 de febrer a dos quarts de set, quan l'home va xocar contra un vehicle que estava estacionat a la urbanització Riu Clar de Massanes i va acabar sortint de la via. Posteriorment, la propietària del cotxe estacionat va sortit per veure què havia passat i va començar a discutir amb els ocupants del turisme que havia provocat l'accident. El conductor va decidir fugir corrent i va atropellar la dona, provocant danys de poca gravetat en una cama.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos d'Esquadra van rebre tota la identificació necessària per poder identificar el vehicle que havia causat l'accident. Els agents el van aturar a la N-II al seu pas pel municipi de Tordera (Maresme), concretament al quilòmetre 681. El cotxe tenia el pneumàtic de davant totalment destrossat i el parafang estava molt danyat.

A més, els Mossos van veure que el conductor presentava signes evidents d'estar begut i li van fer una prova d'alcoholèmia. El resultat va ser de 0,75 mg d'alcohol per litre d'aire aspirat, una taxa tres vegades superior a la permesa. Per aquest motiu va quedar detingut. També se l'investiga per un delicte per conducció temerària i un altre per danys contra el vehicle estacionat.

El detingut té nombrosos antecedents i aquest dimarts 9 de febrer va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.