Vidreres reparteix mascaretes gratuïtes cada dijous a mercat

L'Ajuntament de Vidreres reparteix mascaretes gratuïtes a tots els clients del mercat setmanal que fan cada dijous. La iniciativa forma part de la campanya 'Posa't la mascareta' i hi participen els joves del programa JOB e-LOGIS de la Fundació Universitària Martí l'Humà, que són els encarregats de fer el repartiment. El dijous de la setmana passada ja es van repartir 406 mascaretes i l'Ajuntament de Vidreres n'ha destinat 3.000 unitats. L'acció seguirà fins que s'esgotin totes, però el consistori no descarta que més endavant optin per donar continuïtat repartint altres elements de protecció, com ara gel hidroalcohòlic.