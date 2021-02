Causa un accident begut a Massanes, fuig i l'arresten a Tordera

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tordera un conductor begut, que va fugir després d'ocasionar un accident a Massanes. El conductor va atropellar la propietària del vehicle amb què va topar i que estava aparcat, i li va provocar lesions de poca gravetat en una cama. En fer-li la prova d'alcoholèmia, els Mossos van veure que triplicava la taxa màxima d'alcoholèmia, la qual cosa comporta una retirada de 6 punts del permís de conduir. L'arrestat pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona és un home de 26 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Badalona. Se l'acusa de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària, així com un delicte de danys.

Els fets es van produir el dia 8 de febrer, quan pels volts de dos quarts de set, els Mossos van tenir coneixement que a la urbanització Riu Clar de la població de Massanes un vehicle havia col·lidit amb un altre cotxe que es trobava estacionat i hauria sortit de la via. Quan la propietària del vehicle estacionat va sortir a veure el que havia passat, es va iniciar una discussió amb els ocupants del vehicle que va provocar el sinistre. El conductor d'aquest va fugir del lloc i va atropellar la propietària del vehicle aparcat i li va ocasionar lesions de poca gravetat en una cama. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos van tenir la informació necessària per identificar el vehicle fugitiu. Aquest va ser interceptat a la carretera N-II, al punt quilomètric 681, al terme municipal de Tordera. El turisme presentava el pneumàtic davanter dret totalment destrossat i danys importants a la part davantera del parafang. Els Mossos van observar que el conductor presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol i li van realitzar la prova de detecció d'alcohol amb un resultat final de 0,75 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, motiu pel qual va quedar detingut. També està investigat per un delicte de conducció temerària i un delicte de danys contra el vehicle estacionat. El detingut, amb nombrosos antecedents, va ?passar el dia 9 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys , el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Campanya de trànsit

Precisament, des d'ahir i fins al proper dimarts, 16 de febrer, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb el cos dels Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues a les carreteres i zones urbanes de la província de Girona i tot Catalunya i evitar accidents de trànsit.