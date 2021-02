Demanen 4 anys de presó i 500.000 euros per l'accident amb l'inflable de Caldes

La fiscal demana quatre anys de presó i més de 500.000 euros d'indemnització per als amos del restaurant de Caldes de Malavella on va tenir lloc l'accident mortal de l'inflable l'any 2017. L'atracció, que tan sols se subjectava amb dos dels ancoratges, va sortir volant el 7 de maig d'aquell any amb set menors a dins, i una nena de sis anys va morir.

La fiscal diu que el matrimoni va mostrar «deixadesa total» a l'hora de comprar l'inflable, que el muntaven sense formació i que tampoc hi havia ningú que vigilés l'atracció. Imputa als processats un delicte d'homicidi en concurs amb sis de lesions per imprudència greu.

Segons recull l'escrit de qualificacions provisionals, el matrimoni va comprar l'inflable aquell mateix any, i «no presentava cap etiqueta que identifiqués el fabricant». L'acord de venda va ser verbal, i l'acusació subratlla que l'inflable no tenia manual d'instruccions o normes de seguretat.

Amb tot, indica que l'amo del restaurant Mas Oller no se'n va preocupar ni es va informar de si havia d'obtenir llicències, permisos ni normes de muntatge. Tot i comptar amb deu ancoratges, només dos se subjectaven a terra, segons la fiscal. L'atracció es muntava cada cap de setmana i les criatures hi anaven a jugar «sense cap supervisió».

El dia dels fets, feia molt vent i una forta ràfega va provocar que els ancoratges es trenquessin i l'atracció sortís volant. Va arribar a desplaçar-se 30 metres fins a quedar a la teulada del restaurant. En l'accident va morir una nena de sis anys, i els altres menors van patir ferides de diferent consideració.

Pel que fa a la defensa, considera que, tot i tractar-se d'un homicidi, les lesions imputables són menys greus, i que la dona «mai va decidir res en relació amb l'inflable», i que per tant s'ha d'absoldre. Per al marit demana que se'l condemni a una multa de 1.800 euros i a pagar l'indemnització.