Anglès convoca tres places de policia per cobrir tot el servei

L'Ajuntament d'Anglès té en marxa dos processos selectius per poder cobrir llocs de treball a la Policia Local i així poder cobrir tots els torns. I és que com va avançar Diari de Girona, des de principis d'any hi ha alguns torns que ?queden descoberts per la manca de personal. La falta d'efectius no ?suposa l'eliminació permanent d'un torn, sinó que depenent del dia -segons la disponibilitat d'agents i el quadrant establert- es programa deixant de fer el servei de dia, de tarda o de nit. Quan no hi ha servei de Policia Local, les emergències del municipi passen a mans dels Mossos d'Esquadra.

Els processos selectius s'han de publicar al BOP i el BOE per tal que la gent pugui accedir i ?presentar-s'hi però ja són públics al web de l'Ajuntament d'Anglès amb tots els requisits.

Un dels processos selectius consisteix, com va avançar ja el seu dia l'alcaldessa Àstrid Desset, en la convocatòria de dues places d'agents de policia funcionaris. A més, d'aquests exàmens també en sortirà una borsa d'agents inte?rins.

L'altre procediment és una comissió de serveis, que per tant, representa que qualsevol agent que estigui en una altra administració i tingui una plaça en propietat pot demanar incorporar-se en aquest cos policial. La durada de la comissió de serveis serà d'un any i prorrogable fins a un any més, segons s'informa en el decret d'alcaldia corresponent a la provisió d'aquesta plaça.

Vuit efectius

Actualment la plantilla de la Policia Local d'Anglès està formada per vuit persones: el sergent i set agents -un es jubila aquest any. Un nombre que es veu minvat perquè un d'aquests efectius es troba formant-se a l'escola de Policia de Mollet del Vallès i un altre està de baixa, cosa que representa que a la pràctica hi hagi cinc agents i el sergent disponibles, si no és que estan de permís o vacances. Aquesta situació ha provocat que alguns serveis no s'hagin pogut realitzar i els hagi hagut d'assumir el cos de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma.

A més, la Policia Local d'Anglès ara compta amb dos agents per patrulla, una reivindicació de fa anys del cos i que ha fet més visible la falta d'efectius. A més, l'any passat es van fer oposicions i al final només es va cobrir una plaça. Amb aquestes noves contractacions es preveu posar fi a la situació actual.