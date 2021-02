La policia de Lloret incorpora tres gosses a la Unitat Canina

La Policia Local de Lloret de Mar ha incorporat tres gosses a la Unitat Canina K9. Ho ha fet a través d'un conveni de col·laboració per als propers quatre anys signat entre l'Ajuntament de Lloret de Mar, i els agents i els propietaris dels animals.

Maya, Mia i Luna són els nous efectius de la Unitat i formen part oficialment del cos policial. Es tracta d'unes gosses de raça pastor belga malinois, que han estat ensinistrades en la detecció de narcòtics i substàncies estupefaents.

Segons informa l'Ajuntament, el conveni marca que les gosses desenvoluparan tasques en aquest àmbit policial i que per part de l'Ajuntament de Lloret, se n'assumeix el manteniment, és a dir, l'assegurança i l'assistència al veterinari i l'alimentació dels animals. Les unitats canines de les policies locals s'han convertit en una eina de referència i amb molt bons resultats per a aquests cossos policials. La de Lloret és una de les de referència a les comarques gironines, on n'hi ha diverses i s'han guanyat un renom.

Fins ara, la Unitat Canina K9 estava formada per un cap de Secció i un agent de la Policia Local . Els quals han rebut formació en centres homologats per ensinistrar els animals i dur a terme les tasques encomanades a la unitat.

Més novetats

La incorporació de les tres gosses, la Mia, la Maya i la Luna no és l'única novetat d'aquest 2021 de la Unitat Canina. Sinó que com explica el regidor de Seguretat, Jordi Sais «aquest 2021 s'ha incorporat a la secció canina l'agent Nohemí Sánchez i el gos Iron». Pel que fa a les tasques d'aquest grup de la Policia Local, el regidor explica que «el dia a dia de la Unitat Canina consisteix a fer patrullatge per zones on hi ha la sospita de consum o venda de substàncies estupefaents». Alhora ressalta que «hi ha zones on gràcies a l'actuació dels gossos s'han reduït els delictes relacionats amb consum de drogues».

Cal recordar que per als cans ensinistrats que formen part de la Unitat Canina trobar la droga és un joc, i després de la troballa reben la seva recompensa. A ?Lloret de Mar fa prop de set anys que compten amb la Secció Canina k9, que s'ha convertit en un segell i imatge de Lloret de Mar i del cos.

Aquest tipus d'unitats no és d'estranyar que cada cop vagin a més, sobretot pel tema de detecció de drogues en municipis. D'unitats canines també n'hi ha d'altres cossos com els Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, però també en tenen els Bombers, per exemple, per fer recerca de persones.