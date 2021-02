Sils detecta catorze fraus elèctrics a les urbanitzacions de Vallcanera i les Comes

La policia Local de Sils va dur a terme dimecres una actuació contra la defraudació de fluid elèctric. Concretament va detectar i tallar catorze connexions il·legals que s'havien procedit a les urbanitzacions de Vallcanera i les Comes i que deixaven als seus veïns amb talls i problemes d'electricitat.

L'avís es va donar per part dels veïns i concretament del president de l'associació de veïns de les Comes, on, segons afirma, ja portaven set nits seguides amb talls i problemes de llum en algunes zones concretes de la urbanització. Assegura que cada nit hi havia talls de llum que deixaven a aproximadament vint famílies sense electricitat durant una, dues i fins i tot sis hores en el pitjor dels casos. Aquests talls de llum no es donaven per finalitzats fins que no arribava la brigada del consistori. També va detectar-se algun tall a Vallcanera, just al costat de les Comes i, en menor grau, a la urbanització de Mallorquines i a King Park.

Talls sense efectuar

D'aquestes catorze connexions il·legals -detectades durant aquesta setmana per part de la Policia Local de Sils, l'empresa subministradora i els veïns afectats- el consistori manifesta que encara n'hi ha un parell més que dimecres no van poder-se efectuar per «problemes tècnics». Tot i això asseguren que tenen previst actuar aviat. Al seu compte de Twitter, el consistori silenc manifesta que aquestes connexions il·legals posen en risc la seguretat dels edificis i de les persones que hi viuen, a més de comportar un «risc indirecte» pels habitatges més propers.

Aquesta actuació s'emmarca en un principi de col·laboració de l'Ajuntament de Sils amb la companyia elèctrica per establir pautes de control i per la revisió reiterada dels talls, ja que afirmen que «les actuacions puntuals no són prou efectives». Per últim, des del consistori agraeixen l'ajuda dels veïns per fer «seguiment, vigilància, i facilitar informació molt valuosa per a poder actuar ràpidament».