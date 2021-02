Més de 15 km fent ziga-zagues fins a Blanes

Un conductor d'un turisme va ser detingut ahir a Blanes després de fugir durant més de 15 quilòmetres de la policia en una persecució que va acabar amb dos vehicles policials de Maçanet de la Selva i de Sils amb danys. L'home, veí de Maçanet de 43 anys i amb antecedents penals, va negar-se a aturar-se quan una patrulla li va fer l'alto i va iniciar una fugida que va acabar una bona estona després, quan van aconseguir enxampar-lo en un camí sense sortida de Blanes.

Segons va explicar el cap de la Guàrdia Municipal, Jordi Nogueras, un particular que conduïa a la sortida de la urbanització Montbarbat va trucar a la policia perquè va veure que darrere seu un cotxe conduïa fent ziga-zagues. Una patrulla de Maçanet propera al lloc dels fets va acostar-se a la zona i li va fer l'alto al conductor, però en comptes d'aturar-se, aquest va continuar circulant i va acabar envestint contra el cotxe policial. Llavors va emprendre una fugida en direcció a Blanes entrant a l'N-2. La patrulla va iniciar la persecució i va demanar reforços als efectius de Sils. Durant la persecució, que va allargar-se més de 15 quilòmetres per la nacional, els dos vehicles policials que el van perseguir van rebre danys perquè el cotxe «circulava sense miraments». Finalment, ja al municipi de Blanes, el vehicle va endinsar-se en un camí de sorra que no tenia sortida, i allí el van poder aturar i detenir. L'home s'enfronta a diversos càrrecs, entre els quals conducció temerària i danys.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Blanes s'ha fet càrrec de la investigació. Ara, el cos farà una inspecció ocular al vehicle i informarà els jutjats dels resultats de la investigació.