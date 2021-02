Un incendi acaba amb una dona intoxicada lleu per inhalació de fum a Blanes

Un incendi d'una cuina ha acabat amb una dona intoxicada lleu per inhalació de fum a Blanes.

El foc s'ha declarat cap a tres quarts de dues de la tarda en el primer pis d'un edifici de quatre plantes, situat a la plaça Mérida de la ciutat.

Els Bombers han desplaçat quatre dotacions fins al lloc i quan hi han arribat ja no hi havia ningú a dins de l'immoble, ja que la Policia Local els havia fet sortir.

Posteriorment, els bombers han extingit les flames que afectaven la campana de la cuina i també, han revisat i ventilat tot l'habitatge.

Arran del fort fum també han fet un repàs a la resta de pisos perquè no hi hagués afectacions.

Finalment, una dona ha resultat intoxicada de caràcter lleu per fum i el SEM l'ha traslladat amb ambulància fins a l'hospital comarcal de Blanes.