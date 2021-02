Blanes talla el trànsit als carrers La Mina i Contoliu per obres a la xarxa pluvial

Les obres de millora de la xarxa de recollida d'aigües pluvials a Blanes, concretament als carrers Contoliu i La Mina, van iniciar-se ahir. A causa d'això, el consistori anuncia que els vehicles no podran circular per cap de les dues vies urbanes durant aproximadament dues setmanes. Els treballs s'estan realitzant des d'ahir a la intersecció dels carrers Contoloiu i la Mina, a càrrec de l'empresa Aigües de Blanes S.A. i preveuen mantenir la circulació tallada fins a la seva finalització.

Tot i això, el consistori especifica que els usuaris dels garatges situats en els carrers afectats, concretament el Contoliu i La Mina, podran accedir als mateixos. Tanmateix, els que es troben directament afectats per les obres van haver de retirar els vehicles a motor abans de les vuit del matí d'ahir -just abans de l'inici de les obres- i no hi podran accedir de nou fins que es donin per acabats els treballs. Tot i això, l'Ajuntament assegura que a mesura que ho permetin les obres, se'ls facilitarà l'accés.

Degut als talls de trànsit en els dos carrers afectats, el carrer Roser passa a ser de doble sentit des d'ahir i provisionalment fins que Aigües de Blanes S.A. doni per finalitzades les millores a la xarxa de recollida d'aigües pluvials.