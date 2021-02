L'Esbart Dansaire Lloretenc cedeix el seu vestuari al consistori perquè el preservi

L'Esbart Dansaire Lloretenc ha decidit cedir el vestuari propietat de l'entitat a l'Ajuntament de Lloret perquè el conservi i en tingui cura. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana s'ha inventariat, netejat i catalogat i s'ha incorporat al fons de vestuari escènic del Teatre de Lloret, al qual tenen accés les entitats que el vulguin utilitzar.

L'Esbart Dansaire Lloretenc es va fundar l'any 1983 impulsat en un principi des del Grup Cultural Loreto per Dolors Clupés. Va estar en actiu fins al 2000-2005. L'objectiu principal de l'entitat va ser la divulgació de la cultura tradicional mitjançant la pràctica dels balls folklòrics catalans. Malgrat que l'entitat ara no està activa, ha volgut preservar tot el seu fons de vestuari. És per això que l'Ajuntament de Lloret ha inventariat aquest fons, que ara es troba ubicat al Teatre de Lloret. La regidora de Participació Ciutadana, Lara Torres, ha destacat la importància de preservar aquest fons i posar-lo a disposició dels lloretencs que el vulguin utilitzar.

Dijous passat membres de l'Esbart Dansaire Lloretenc van poder veure el resultat de la catalogació i ordenació dels vestits en una visita que es va fer al Teatre de Lloret juntament amb la regidora Lara Torres i el regidor del Teatre, Albert Robert. Segons Robert, el teatre és l'art efímer per excel·lència, per això valora el poder preservar en bon estat i posar a disposició de tothom qui ho vulgui aquest fons de vestuari escènic.

L'Esbart Dansaire Lloretenc va cedir uns tres-cents vestits, que sumats al centenar de vestits que ja té el Teatre de Lloret de quan es va portar a escena La Bella Dolores, i el vestuari cedit al teatre per la família Romaní-Draper que consta d'una vuitantena de vestits que havien estat de la seva mare, Maria Rosa Draper, ara el Teatre de Lloret té un fons de vestuari escènic de prop de cinc-centes peces. Aquest fons està a disposició de tothom qui el vulgui utilitzar. Un cop utilitzat s'ha de retornar en bon estat de conservació i net.