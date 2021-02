Riudellots obre la convocatòria a la nova edició dels Premis Jubilats

Un any més, l'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha obert la convocatòria per atorgar els Premis Jubilació corresponents a l'any 2020. El distintiu per a totes aquelles persones jubilades durant l'any passat és un val de compra per valor de 100 €, que podran bescanviar en els establiments comercials del municipi. D'acord amb les bases dels premis, cal residir en el municipi, figurar en el padró municipal d'habitants abans de l'1 de gener de 2020 i acreditar la condició de pensionista adquirida al llarg de l'any 2020. Les persones candidates poden formular la sol·licitud i presentar-la abans del dia 5 de març de 2021 presencial o telemàticament. Des del consistori animen tots els nous pensionistes a participar en un acte que també serveix d'agraïment i commemoració.