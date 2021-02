El servei d'aigua potable d'Arbúcies passa a ser gestionat per l'empresa Agbar

El servei de subministrament d'aigua potable d'Arbúcies ha passat a ser gestionat per l'empresa Agbar des de l'1 de gener d'aquest any. Així ho ha anunciat el consistori després d'exposar la pregunta de diversos ciutadans sobre el canvi del nom de l'empresa en la factura de l'aigua. Aquesta els últims mesos havia figurat amb el nom de l'empresa Agbar, i no de Sorea, com era habitual.

Tanmateix, Sorea ha distribuït un comunicat on exposa la transmissió a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR), «una branca d'activitat integrada per actius, passius, drets i obligacions de l'activitat del cicle integral de l'aigua que Sorea desenvolupa a Catalunya», segons descriuen en el comunicat. La finalitat d'aquest canvi seria millorar l'estructura de l'activitat de l'empresa a la comunitat i «donar un millor servei a la ciutadania»: «Situar-nos sota aquesta mateixa marca comercial ens permet establir majors sinergies, per mitjà d'una integració de recursos, mitjans i coneixement», especifiquen en la nota emesa al consistori i als abonats.

Per tant, des de l'1 de gener de 2021, el servei de subministrament d'aigua potable d'Arbúcies que fins ara prestava Sorea passa a ser gestionat per Agbar, subrogant-se Agbar en la posició de Sorea com a nou gestor del servei de subministrament d'aigua potable del municipi. El consistori assegura que aquest canvi no suposa cap modificació en la prestació del servei ni els contractes de la ciutadania, de forma que es manté el contracte que va subscriure amb Sorea, que conserva els seus termes i les seves condicions.