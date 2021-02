Hostalric inicia les obres al carrer afectat pel «Gloria»

L'Ajuntament d'Hostalric inicia les obres per donar solució als desperfectes ocasionats pel temporal Gloria al carrer Turó de l'Home. L'actuació va començar ahir i s'allargarà dos mesos. El projecte, que ha estat finançat pel Departament de Presidència, té un cost de 58.933,05?€ i l'executarà Excavacions i Pintures SAU, l'empresa adjudicatària del contracte d'obres.

Tanmateix, l'Ajuntament recorda que el pressupost municipal per aquest 2021 inclou una partida de 589.284?€ -dels quals 300.000 són finançats per la Generalitat- que es destinaran a resoldre les incidències que el Gloria va provocar a altres zones del poble, com per exemple al camí dels Ollers i el carrer Bonaventura Codina.

Pel que fa a les incidències provocades per aquestes obres, el consistori anuncia que els treballs al carrer Turó de l'Home implicaran que durant dues setmanes una part del carrer Via Romana esdevingui temporalment de doble circulació per tal de facilitar el trànsit i la circulació dels camions que treballen a l'obra. En aquest sentit, l'Ajuntament demana disculpes als veïns i veïnes per les molèsties que puguin generar els treballs i agraeix la seva comprensió i col·laboració.

Cal recordar que Hostalric va ser un dels municipis més afectats de la comarca pel Glòria, i tal com publicava aquest mateix diari fa unes setmanes, encara hi ha tres carrers tallats al trànsit i un talús situat a la zona de Can Llensa pendent de ser restaurat. L'alcalde, Nil Papiol, lamentava que, un any després del temporal, «l'Estat no ha aportat ni un euro» per arreglar els danys.