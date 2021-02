Vidreres engega els tràmits per demanar la Creu de Sant Jordi per al 'ranxo'

L'Ajuntament de Vidreres ha engegat els tràmits per sol·licitar la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat per a la Comissió el Ranxo, que organitza la festivitat més important que celebra el municipi. El guardó es concedeix cada any a personalitats i entitats que han destacat pels serveis prestats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el terreny cívic i cultural. Des del consistori defensen que l'entat representa la celebració més destacada de la població i que es remunta al segle XIX. L'alcalde, Jordi Camps assegura que "no hi ha millor manera d'honorar l'esforç i la passió dels ranxers per preservar la nostra festa més especial".

Precisament, aquest dimarts el municipi va celebrar una nova edició de la festivitat adaptada a la pandèmia.

El ranxo va retransmetre en directe la seva cocció i diverses famílies ho van poder seguir i reproduir des de casa. En total, prop d'una cinquantena de persones van participar al concurs de fotografia impulsat a través de les xarxes socials.

A més, aquesta edició també ha estat solidària perquè els establiments adherits han venut butlletes de 2 euros per recaptar fons per al Banc dels Aliments. Al darrere de les butlletes, hi havia els ingredients necessaris per elaborar un ranxo i servien també per participar en el sorteig d'una televisió. En total, se n'han venut un miler.