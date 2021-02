Lloret de Mar compra part dels terrenys del camí de ronda entre les platges de Fenals i la de Lloret

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha arribat a un acord amb un dels propietaris dels terrenys que creuen el camí de ronda entre la platja de Fenals i la de Lloret per comprar-ne una part. Es tracta de la finca de Cala Banys i també la que hi ha ubicada entre Cala Banys i el castell de Sant Joan.

El conveni fixa que hi haurà 1.313,44 m2 que passaran a ser de titularitat municipal. A més, l'acord també protegeix el bar que hi ha a Cala Banys, que passarà a ser un Bé d'Interès Municipal. A més, també es protegiran les planes i arbusts que hi ha en l'actual corriol entre es Safareix i l'Espanyador d'es creus. Aquest projecte és part del Pla de Reconversió Turística de Lloret de Mar 2015-2020.