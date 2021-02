Lloret presenta el Pla de millora de la competitivitat en el turisme familiar

Lloret Turisme va presentar ahir al matí el Pla de millora de la competitivitat en el turisme familiar de Lloret de Mar, un projecte en el qual s'ha treballat durant l'últim any i que s'ha dut a terme en col·laboració amb Castro Consulting. El pla de treball es va iniciar la primavera passada amb una fase d'investigació, anàlisi i entrevistes. A partir de la informació obtinguda, es va redactar un informe de diagnosi que recull la dimensió actual de l'oferta de turisme familiar de la destinació i que desenvolupa un pla d'accions a dos anys vista que es desplegarà ja a partir d'aquest 2021 i que pretén «reforçar el posicionament de Lloret de Mar en el segment del turisme familiar.

D'aquesta manera, el Pla d'accions en el turisme familiar de Lloret de Mar 2021-2022 inclou tres línies estratègiques: destinació i gestió, millora i creació de producte i promoció i comercialització, amb un total de quinze projectes o iniciatives diferenciades. Segons Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar: «Tot i que la certificació de Lloret com a Destinació de Turisme Familiar data de 2010 i ja fa molts anys que la destinació treballa en aquest segment, ara és el moment de fer un pas endavant per reforçar el posicionament del turisme familiar a casa nostra».

La primera fase de la implementació del Pla prevista per a aquest 2021 inclourà diferents accions com la constitució d'una taula de treball de turisme familiar publicoprivada, la impartició de diferents formacions per al desenvolupament i la millora del producte existent, la creació d'experiències i activitats per al públic familiar, entre d'altres.