Conscienciar els alumnes de Blanes de les deixalles al mar

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Blanes i l'entitat SUBMON han signat un conveni a desenvolupar durant aquest 2021 amb la finalitat de protegir el medi ambient de la vila mitjançant neteges intensives de la platja i/o el fons marí. La col·laboració s'ha centrat en dur a terme a Blanes el projecte «Som Platja», que es farà únicament en cinc localitats del litoral català. Així, a banda de Blanes, també s'haurà fet a Canet de Mar, Palafrugell, Vilanova i la Geltrú i Cambrils. El projecte està subvencionat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i es duu a terme amb alumnes de tercer d'ESO.

En el cas de Blanes, el centre educatiu que participa en l'experiència és el Col·legi Santa Maria, amb qui SUBMON ha realitzat aquesta setmana la primera de les tres trobades que realitzarà fins al juny. En aquesta primera experiència, un monitor de l'entitat va donar les nocions bàsiques dels objectius que persegueix el projecte als alumnes a les aules de l'escola. Un cop a la platja de s'Abanell van delimitar dos espais i els alumnes van netejar i mostrejar els residus que van trobar, amb l'objectiu de classificar-los i conèixer la seva tipologia. A més d'una valoració de les seves vies d'entrada al medi marí, i el plantejament d'iniciatives per reduir-les.

Segons el consistori, una de les parts fonamentals del projecte és formar l'alumnat i conscienciar-lo sobre un problema ambiental que afecta tot el planeta: les deixalles marines. Per això, a través de les tres sortides sobre el terreny que està previst fer, es vol implicar els nois i noies perquè es conscienciïn sobre la importància de mantenir i millorar les condicions ambientals del litoral per després moure'ls a la realització de campanyes i actuacions informatives i divulgatives per sensibilitzar la resta de la població de Blanes.