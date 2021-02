Lloret compra dos terrenys del camí de ronda entre la platja de Fenals i la de Lloret

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha arribat a un acord amb un dels propietaris dels terrenys que es troben al camí de ronda entre la platja de Fenals i la platja de Lloret de Mar. Concretament es tracta de dos terrenys: la finca de Cala Banys i la finca ubicada entre Cala Banys i el castell de Sant Joan de Lloret de Mar. Aquests terrenys es trobaven afectats pel «Projecte actualitzat Camí de ronda entre la platja de Fenals i la Platja de Lloret al terme municipal de Lloret de Mar. Clau UG-01528-A1» de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El conveni detalla que l'extensió que passarà a ser municipal és de 1.313,44 m2 i inclou que el consistori reconeix el bar de Cala Banys com un valor turístic i paisatgístic que cal protegir i que quedarà declarat com Bé d'Interès Municipal. L'acord també detalla que és protegirà durant l'actuació les plantes i arbusts existents en l'actual corriol que connecta les zones d'Es Safareig» i L'espanyador d'Es Creus.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar definitivament el projecte del camí de ronda entre la platja de Fenals i la platja de Lloret de Mar al desembre del 2019. Aquest projecte es troba inclòs al Pla Operatiu de Reconversió Turística de Lloret de Mar 2015-2020 impulsat per l'Ajuntament, el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial de Lloret de Mar i té un pressupost total aproximat de 730.000 €. Amb aquest conveni passen a domini municipal el tram de la platja de Fenals amb Cala Banys i de Cala Banys amb el castell de Sant Joan. Per ara, queda pendent arribar a un acord amb el propietari de la finca del castell de Sant Joan a la Platja de Fenals. L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, valora aquesta fita com «un gran pas endavant en un projecte complex que requereix molts tràmits i converses però que cal consolidar, ja que els camins de ronda són un atractiu per residents i visitants molt valorat i que valora els nostres atractius paisatgístics i culturals».