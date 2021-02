Òmnium Cultural recull signatures a Blanes per portar la Llei d'Amnistia al Congrés dels Diputats

Aquest matí de dissabte Òmnium Cultural, a través de la secció de la Selva Marítima, ha estat recollint signatures per a la tramitació d'una Llei d'Amnistia al Congrés dels Diputats espanyol. Forma part de la campanya 'Amnistia! Fem-nos lliures', engegada per Òmnium per fer una recollida massiva de signatures al carrer que s'allargarà fins al mes de març d'aquest 2021.

L'objectiu és demostrar l'ampli suport de la societat civil i el gran consens de país a favor de l'amnistia. Amb la força de totes les signatures recollides es vol fer arribar a Madrid la petició de la societat civil per una amnistia dels presos polítics i del conjunt dels represaliats perquè es debati al Congrés dels Diputats i s'acabi materialitzant en una Llei d'Amnistia, jurídicament viable i políticament possible.

L'amnistia elimina la responsabilitat penal de les persones investigades o condemnades per actes d'intencionalitat política realitzats des de la consulta del 9N; elimina les penes, les sancions econòmiques i les conseqüències polítiques negatives que se'n deriven. Des d'Òmnium Cultural es considera que és l'única solució col·lectiva que pot beneficiar les persones represaliades condemnades per l'estat espanyol.

Es refereix als presos polítics, exiliats i persones actualment investigades. En aquest sentit, l'entitat considera que l'amnistia no resol el conflicte polític, però és l'única via per afrontar-ho. Per aconseguir-la, el calendari desitjat amb què es treballa és que el proper 15 de març la Llei d'Amnistia entri a debat al Congrés dels Diputats i que, posteriorment aquest organisme l'aprovi i apliqui la llei.