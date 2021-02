Blanes pinta un mural de recolzament a Pablo Hasél, demanant la seva llibertat i amnistia

Aquest diumenge Blanes s'ha sumat al moviment de suport que ha sorgit aquests dies arreu de Catalunya, pintant un mural de recolzament a Pablo Hasél. L'han realitzat al llarg d'aquest matí un grup de joves de Blanes que, amb aquesta acció, s'adhereixen a la iniciativa que avui també han recolzat a Lleida, Vilassar de Mar i Barcelona, entre d'altres localitats.

La idea de pintar murals de recolzament al raper que finalment va ingressar a presó a principis d'aquesta setmana ha sorgit del grafiter Roc Blackblock, l'autor de la imatge que va ser esborrada a Barcelona fa dues setmanes. Al mural censurat s'hi veia el rei Joan Carles amb fletxes clavades amb la bandera republicana, i al voltant seu hi havia qualificatius com ara 'Lladre', 'Xoriço', 'Assassí d'Elefants' o 'Fill putatiu de dictador', així com una demanda: 'Llibertat Pablo 'Hasél'



'Llibertat Hasél' i 'Amnistia Total'



L'acció d'aquest diumenge a Blanes a començat a quarts d'una del migdia i ha finalitzat a quarts de cinc de la tarda, després d'una intensa feina realitzada pel grup de joves. L'han pintat a l'Avinguda d'Europa, un carrer on habitualment s'hi celebra el Concurs de Grafitis de Blanes.

Prèviament, van demanar la corresponent autorització a l'Ajuntament per poder realitzar l'acció, de manera que, després que van decidir de comú acord en quin dels indrets de l'avinguda el pintarien, es va preparar la paret per aquest cap de setmana. Al mural que han dissenyat i pintat el grup de joves s'hi llegeixen dues frases, que resumeixen la reivindicació a la que donen suport: 'Llibertat Hasél' i 'Amnistia Total', envoltades d'altres elements.

El més destacat és el perfil del raper lleidatà amb el puny en alt en un extrem del dibuix, i al seu costat el casc d'un policia antidisturbis. Tot el dibuix està envoltat per les punxes dels filferros com els que encerclen les presons o els camps de concentració. Al llarg del matí, mentre s'estava fent el mural, han estat diverses les persones que, al passar-hi amb el cotxe pel costat, s'han solidaritzat amb l'acció reivindicativa.

Per contra, quan aquest matí han arribat al lloc on s'anava a fer la pintada, s'han trobat que algú els havia esborronat amb pintura vermella el missatge que van escriure ahir avançant que diumenge a les 12 del migdia farien un mural 'Pro-Llibertat d'Expressió'. Això ha suposat que abans de començar la feina han hagut de tapar-ho amb pintura, però tampoc ha suposat un gran entrebanc.