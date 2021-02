Denuncien un veí de Maçanet de la Selva per caçar ocells amb una xarxa japonesa

Els Agents Rurals han denunciat un home de Maçanet de la Selva (Selva) per caçar ocells amb una xarxa japonesa. Es tracta d'un mètode que captura ocells de forma massiva indiscriminada ja que no es pot seleccionar quin tipus d'animal hi entra. El caçador instal·la la xarxa de forma vertical i atrapa als ocells al vol, ja que no veuen el filat, perquè és molt prim. Aquesta art està prohibida per normativa. A més, els Agents Rurals van trobar que l'home tenia quinze ocells d'espècies protegides (cinc gafarons, cinc caderneres i cinc verdums) sense cap tipus de documentació que ho acredités. Per això se'l considera responsable d'un delicte contra la fauna. Les sancions per utilitzar aquest tipus de xarxa van dels 400 als 2.000 euros.