L'Ajuntament d'Anglès lluita contra les mostres d'incivisme

L'Ajuntament d'Anglès procedirà en el dia d'avui -«si no plou»- a instal·lar els nous bancs metàl·lics que substitueixen els de fusta que hi havia a la plaça del Remei del municipi. Aquests van ser retirats després d'observar que els llistons de fusta dels seients eren arrencats i utilitzats pels vàndals per «trencar miralls o altres peces del mobiliari urbà».

Recentment també han aparegut pintades a espais públics, com a les parets de l'edifici de la piscina i els pavellons municipals, i s'han inutilitzat diversos lavabos públics. Aquests, segons l'alcaldessa de la vila, Àstrid Desset, es reobriran «quan estiguin reparats» i requereixen la substitució de materials per valor de 1.000 euros, aproximadament. Pel que fa als responsables, el consistori informa que la setmana passada es van multar alguns d'ells per infraccions a l'ordenança de civisme i convivència d'Anglès.

Des de l'oposició, Per Anglès Units recorda a la població que aquests desperfectes els paguen els vilatans i fa una crida a denunciar.