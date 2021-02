Presenten el procés participatiu per protegir el delta de la Tordera

Els dos municipis veïns que han unit esforços per preservar aquest espai natural, Blanes i Malgrat de Mar, han fet un nou pas endavant en aquesta direcció. El vespre d'aquest passat dilluns els alcaldes dels dos municipis, Àngel Canosa i Joan Mercader, respectivament, van encapçalar l'acte de presentació del Procés Participatiu per a la Protecció de la Desembocadura de la Tordera. L'acte, que també es va poder seguir en directe per YouTube, va quedar centrat a donar a conèixer els diferents recursos que s'han posat en marxa perquè la ciutadania doni la seva opinió i faci aportacions en aquest projecte de futur.

En primer lloc, es va fer saber que per preservar la desembocadura de la Tordera els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar necessiten tenir una normativa que els permeti a curt termini poder regular els usos i els accessos. Per això, van anunciar que s'està treballant en la redacció d'una Ordenança Municipal que es vol aplicar abans d'aquest estiu, esperant que pugui ajudar a resoldre les incursions no desitjades a l'espai natural, entre d'altres.

Un altre dels mitjans per aconseguir la preservació de la desembocadura és promoure la declaració de Reserva Natural Parcial pel seu gran valor mediambiental, les espècies de fauna, els hàbitats, les comunitats i el paisatge, i per constituir un punt imprescindible en la trajectòria migratòria de la fauna salvatge. El passat mes de desembre els dos consistoris van signar un acord per demanar a la Generalitat de Catalunya la declaració de Reserva Natural Parcial, i segueixen treballant plegats per aconseguir que aquesta fita acabi sent una realitat.

Exposicions informatives

També forma part del procés participatiu una Exposició Informativa que es farà a l'aire lliure als dos municipis veïns durant aquesta setmana. En aquesta es podran conèixer de primera mà les característiques de l'espai que es vol protegir, així com què és una Reserva Natural Parcial. Els assistents també podran participar en el procés participatiu fent arribar les seves propostes.

A Blanes l'exposició tindrà lloc el proper dissabte, 27 de febrer, de 10 a 13 h al passeig de Mar –passeig Cortils i Vieta a l'altura del carrer Ample-, mentre que a Malgrat de Mar s'haurà fet el 25 de febrer.