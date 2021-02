Blanes debatrà una petició d'indult per a Hasél

El ple ordinari de l'Ajuntament de Blanes, que tindrà lloc avui, debatrà dues mocions presentades de manera conjunta per Blanes En Comú Podem, Esquerra Republicana de Blanes, i Junts per Blanes. Una d'aquestes és l'indult del raper Pablo Hasél. La proposta d'acord inclou set punts, el primer dels quals denuncia les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit les garanties del sistema judicial i la separació de poders que ha de garantir la democràcia. També s'insta al Consell de Ministres que tramiti l'indult per Hasél i per a qualsevol altre artista condemnat per delictes similars.