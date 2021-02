La Selva neteja 55 hectàrees per crear franges perimetrals antiincedis

El Consell Comarcal de la Selva ha netejat 55 hectàrees de bosc en diferents punts de la comarca per crear les franges perimetrals obligatòries per a la prevenció d'incendis forestals al llarg del 2020. A aquesta extensió se li sumen 50 hectàrees més de zones verdes que s'han netejat per evitar la propagació de les flames. El president de l'ens comarcal, Salvador Balliu, ha remarcat la importància de mantenir nets els voltants dels nuclis urbans i també d'urbanitzacions, ja que aquestes zones han de ser "segures". "La gent ha de poder-se quedar a casa amb seguretat i no haver de ser evacuats" en cas d'incendi, ha afegit. El Consell Comarcal de la Selva és una administració pionera en oferir el desbrossament a terrenys públics i privats.

Prevenir els incendis forestals és un dels principals reptes per a molts ajuntaments. Aquest repte encara es veu incrementat si en un municipi hi ha diverses urbanitzacions, com és el cas de la Selva. Amb l'objectiu de complir amb la normativa de prevenció d'incendis, els ajuntaments han de netejar les zones de bosc i crear franges perimetrals en els nuclis de població per garantir que les flames no afectin a les cases.

En el cas de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal s'encarrega de la gestió d'aquestes franges. El president de l'ens comarcal, Salvador Balliu, ha recordat que aquesta va ser "una demanda dels ajuntaments" per poder crear les franges i controlar que tots els nuclis i urbanitzacions compleixen amb la normativa.

Al llarg d'aquest 2020, el consell ha netejat 55 hectàrees de bosc per tal de fer franges perimetrals de seguretat. També n'ha netejat 50 més en zones verdes per evitar que hi hagi la propagació de flames en cas d'incendi. Aquests treballs de desforestació s'han fet en urbanitzacions de Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar i Anglès. De moment, ja hi ha tretze municipis que han delegat la gestió al Consell Comarcal, un dels primers ens comarcals que va oferir aquest servei el 2018.

El servei va arrencar amb vuit municipis de la comarca i poc a poc aquesta xifra ha anat augmentat fins a dia d'avui. De cara a l'any 2021 es preveu que s'afegeixin entre 30 i 40 hectàrees més de franges en urbanitzacions de Sils i Massanes.

La llei estableix que hi ha d'haver sis metres entre cada arbre i les copes no es poden tocar. A més, les franges han de tenir 25 metres. També cal aclarir la massa forestal de zones verdes i parcel·les interiors perquè el foc s'expandeix per les capçades i no per la superfície. D'aquesta manera, es crea un fre natural per a les flames i s'evita que acabin afectant a les cases més properes al bosc. La gent ha de poder-se quedar a casa amb seguretat" en cas d'incendi, ha afegit "i no haver de ser evacuats pels Bombers i Mossos d'Esquadra".



Neteja en 600 parcel·les interiors

El Consell Comarcal també ofereix la possibilitat de netejar les parcel·les interiors a particulars. Aquests també han de complir amb la normativa, tot i que fins ara resultava una tasca molt costosa econòmicament. Per això, actualment ja s'encarrega de netejar 600 parcel·les interiors.

En paral·lel, l'ens comarcal controla que les 8.000 parcel·les boscoses que gestionen des del Consell compleixin amb la normativa de prevenció d'incendis. Segons expliquen, en alguns casos hi ha parcel·les on no s'ha fet el manteniment corresponent i això implica que hi hagi "veritables boscos" dins de les urbanitzacions amb el perill que comporta. Salvador Balliu ha apuntat que es tracta de persones que tenen una parcel·la "com una inversió i que no la trepitgen mai", però això acaba suposant un risc per a la resta.

Per això, el Consell Comarcal ja ha obert 1.500 expedients administratius per incomplir la normativa i es preveu que se n'obrin 1.000 més arran de les inspeccions que s'han fet aquest 2020. En el cas que els particulars encarreguin el desbrossament al Consell, quan ja s'ha fet la neteja es dona als propietaris de la parcel·la 30 dies per recollir la llenya que hagi sortit. Si passat aquest termini no s'ha recollit o el titular prefereix no fer-se'n càrrec de les restes vegetals, la mateixa empresa se les emporta.



Un "exemple de cogovernança"

Pel conseller comarcal de Prevenció d'Incendis Forestals de la Selva, Francisco Pastor, aquest model és "un gran exemple de cogovernança entre administracions" perquè hi ha la col·laboració dels ajuntaments, del Consell Comarcal, el Departament d'Interior i la Diputació de Girona. Pastor també ha incidit en què la importància d'aquestes franges no és tan "a nivell mediambiental", sinó per "garantir el benestar" dels veïns que viuen en zones properes al bosc.