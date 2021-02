Sentència pionera d'un jutjat gironí que reconeix el dret dels treballadors fixes discontinus a ser inclosos en un ERTO

Sentència pionera d'un jutjat gironí que reconeix el dret dels treballadors fixes discontinus a ser inclosos dins un ERTO arran de la pandèmia. I en conseqüència, a cobrar l'atur corresponent. L'ha dictada el Jutjat Social 2 de Girona, que dona la raó a un centenar de treballadors de l'hotel Don Juan de Lloret de Mar. Els empleats, amb l'assessorament de la UGT, van interposar una demanda contra l'empresa, perquè només va incloure dins l'ERTO aquells que estaven en actiu. Als qui s'havien de reincorporar més endavant, simplement els va dir que no ho podrien fer. La sentència conclou que l'hotel va incomplir la normativa. Des del sindicat avancen que reclamaran a la direcció del Don Juan que corregeixi el greuge que va causar a la plantilla.

Segons recull la sentència, arran de l'estat d'alarma per la covid-19, la direcció de l'hotel de Lloret de Mar va tirar endavant un ERTO que afectava gairebé la totalitat de la plantilla (179 treballadors de 187). Però a l'hora de tramitar la sol·licitud al servei d'ocupació de l'Estat (el SEPE), l'empresa tan sols va incloure a la llista aquells treballadors que aleshores tenia donats d'alta a la Seguretat Social.

Als qui eren fixes discontinus (és a dir, que treballen durant la temporada turística) i que encara no s'havien incorporat a la feina, se'ls va deixar fora de l'ERTO. En total, com explica la UGT, això va afectar gairebé un centenar de treballadors. A tots ells, segons recull la sentència, l'hotel simplement "els va entregar un certificat individual comunicant-los que no es podrien reincorporar".

L'ERTO al Don Juan de Lloret de Mar va allargar-se durant dos mesos. En concret, des del 15 de març (quan va començar el confinament) fins al 31 de maig. La secció sindical de la UGT va portar el cas als jutjats, i va presentar una demanda perquè es reconegués el dret dels treballadors fixes discontinus a ser inclosos dins l'expedient.

I ara, el Jutjat Social Número 2 de Girona ha donat la raó a la plantilla. La sentència, de fet, estima íntegrament la demanda interposada pels treballadors. El jutjat recorda que, durant l'estat d'alarma per la covid-19, el govern espanyol va emetre un decret llei que recollia aquest dret per a plantilles com la de l'hotel Don Juan. I de fet, el parafraseja.

"Els treballadors fixes discontinus i aquells que facin treballs fixes i periòdics que es repeteixin en determinades dates, i que es trobin [...] esperant el dia en què, si no hi hagués la crisi de la covid-19, se'ls tornés a cridar per reincorporar-se a la feina, podran beneficiar-se de les mesures", recull el jutjat (fent referència al decret).

En conseqüència, la sentència conclou que la direcció de l'hotel Don Juan no va complir la normativa, perquè estava "obligada" a incloure també els fixes discontinus dins de l'ERTO. Un col·lectiu a qui, recorda el jutjat social, "no se suspèn la relació laboral ni s'extingeix" durant els períodes d'inactivitat.

Corregir el greuge

El secretari de Política Sindical de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC) de la UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, subratlla que valoren "molt positivament" la sentència. "Ens dona la raó en la lluita que hem dut a terme davant la decisió i la política del gremi de deixar de banda els fixes discontinus davant aquesta crisi", explica Rica.

El secretari diu que la sentència és "un pas endavant" que els "referma". I ja avança que, des de la UGT, esperen que l'hotel Don Juan corregeixi el greuge. "Aquesta sentència és declarativa, però entenem que l'empresa té l'obligació d'aplicar-la; per això, si no ho fa, en breu ens tornarem a reunir amb el gabinet jurídic per valorar quins són els propers passos a emprendre", afirma Maxi Rica.

La sentència del Jutjat Social Número 2 de Girona no és ferma i s'hi pot interposar un recurs de súplica davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Des de la UGT destaquen que aquesta és la primera sentència "d'aquesta naturalesa a tota Catalunya, que reconeix el drets laborals dels fixes discontinus". Un col·lectiu, precisa el sindicat, que al febrer de l'any passat era de 60.000 persones (poc més del 2% de tots els afiliats a la Seguretat Social).