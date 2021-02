Arbúcies finalitza les obres de millora del clavegueram

L'Ajuntament d'Arbúcies ha finalitzat els treballs del clavegueram per la substitució de l'antic col·lector dels carrers Magnes i Sorrall, que abans era de formigó i ara és de polietilè. A més, aquest nou tub s'ha revestit amb una paret de pedra vista per tal que els tubs no quedin a la vista i afectin el paisatge de la Riera. A més, també s'ha arranjat la canonada de la resclosa de Can Xacris per adequar-la a les necessitats actuals. Aquesta actuació correspon a la cinquena fase de les obres de millora del clavegueram i ha tingut un cost de 152.995 €, que ha finançat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en col·laboració amb el consistori arbucienc. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, assegura que després de les actuacions fetes, ja s'ha executat «més d'un 70% del total de les millores que són necessàries». El percentatge restant correspon a dues fases més a la Riera d'Arbúcies, concretament des del pont de Can Xacris fins a la placeta de l'escorxador.