La Selva neteja 55 hectàrees per crear franges antiincendis

El Consell Comarcal de la Selva ha netejat 55 hectàrees de bosc en diferents punts de la comarca per crear les franges perimetrals obligatòries per a la prevenció d'incendis forestals al llarg del 2020. A aquesta extensió se li sumen 50 hectàrees més de zones verdes que s'han netejat per evitar la propagació de les flames. Aquests treballs de desforestació s'han fet en urbanitzacions de Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar i Anglès. De moment, ja hi ha tretze municipis que han delegat la gestió al Consell Comarcal, un dels primers ens comarcals que va oferir aquest servei el 2018.

El president de l'ens comarcal, Salvador Balliu, remarca la importància de mantenir nets els voltants dels nuclis urbans i també d'urbanitzacions, ja que aquestes zones han de ser «segures». «La gent ha de poder-se quedar a casa amb seguretat i no haver de ser evacuats» en cas d'incendi, afegeix. El Consell Comarcal de la Selva és una administració pionera en oferir el desbrossament a terrenys públics i privats. Balliu recorda que aquesta va ser «una demanda dels ajuntaments» per poder crear les franges i controlar que tots els nuclis i urbanitzacions compleixen amb la normativa.