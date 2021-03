Diversos ferits i dos cotxes cremats en una festa il·legal a la Cellera

Des de fa més d'un any, grups de joves es reuneixen al polígon industrial de la Cellera de Ter per fer festes il·legals de nit. Els veïns alerten que les celebracions a la zona són continuades i que es produeixen quasi cada cap de setmana, sense que ningú hi faci res i saltant-se totes les restriccions per la covid. La matinada de dissabte, una d'aquestes trobades a la central hidroelèctrica de Can Ribas, amb una setantena d'assistents, es va descontrolar i hi va haver un enfrontament entre dos grups de joves procedents de les poblacions veïnes d'Anglès i Bescanó. L'incident va acabar amb diversos ferits, un d'ells ingressat al Trueta per contusions al cap, i dos cotxes cremats. Els Mossos estan investigant els fets i el motiu de la baralla, que encara es desconeix.

Un vídeo que corre per les xarxes i que es pot veure a la web de Diari de Girona mostra com es destrossa i es crema un dels dos cotxes que van acabar calcinats a la central. L'usuari que va gravar i penjar en directe els fets a les seves històries d'Instagram, relata al vídeo tot el que anava passant. «Pelea contra Bescanó. Les hemos reventado el coche. Cristales en el suelo. Nos hemos liado a puños. Sangre», diu. A més, els llança una amenaça: «Bescanó, no volvéis a pisar la central. Ya os hemos reventado un coche. A la siguiente os matamos, hijos de puta». I aquest és el temor d'almenys un veí, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i deia ahir: «Si no es frena, hi haurà algun mort».



Dissabte a les sis del matí, un treballador de la gasolinera Repsol, que també prefereix no revelar la identitat, va trobar taques de sang a terra en arribar a la feina. Explica que a quarts de set, tres nois i una noia es van acostar a la gasolinera. «Un d'ells tenia la cara feta caldo, plena de sang. Em va demanar paper perquè a fora s'havia acabat. Era el primer cop que veia algú ferit a causa d'aquestes festes». Al cap de poc, va veure passar cotxes de Mossos i bombers direcció al polígon. «Es veia una columna de fum negre que sortia d'allà», va explicar.



De fet, feia hores que els cossos de seguretat hi treballaven. L'avís es va rebre a les tres de la matinada per part d'un dels assistents. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc patrulles de Mossos d'Esquadra, dos camions de bombers i diversos equips del SEM.



Els Mossos van explicar ahir en conversa telefònica amb el Diari de Girona que el primer que es va fer en arribar, va ser atendre els ferits. Molts dels assistents van aprofitar el moment per abandonar la zona. Tot i això, els agents van poder identificar diverses persones contra qui s'han obert diligències i interposat denuncies complementaries per haver-se saltat també les mesures covid. No hi va haver cap detingut.





Aquesta nit s'han produït uns disturbis a la *zona de la central de Can Ribas* que han requerit la intervenció dels Mossos d'Esquadra i el cos de Bombers. Tot i que, tant l'espai com el camí d'accés són privats, l'Ajuntament porta temps treballant en els incidents que ?? pic.twitter.com/W8US3j4LhY — La Cellera de Ter (@lacelleradeter) February 27, 2021

Dissabte, l'Ajuntament de la Cellera de Ter va piular al seu compte de Twitter: «Aquesta mateixa setmana es requerirà una reunió amb la propietat -de la central- i el cos de Mossos d'Esquadra per analitzar els fets i per tal de solucionar definitivament aquest problema».Un propietari d'una de les empreses del polígon va explicar ahir que estaven una mica espantats perquè se'ls facin malbé les instal·lacions. «Hem tingut un parell de reunions amb l'Ajuntament, però de moment no s'ha pogut solucionar i algunes naus properes a la central han patit desperfectes». Els empresaris proposen posardurant els caps de setmana.Al recinte del polígon es podien veure ahir diversos cotxes malmesos amb cops a la carrosseria o inclús rodes rebentades i matricules doblegades. «A l'estiu, algun dia passaven pel poble a les tres o a les quatre del matí amb els cotxes tocant el clàxon, les finestres abaixades i la música alta. Ara feia dos o tres mesos que no hi havia festes», va relatar el veí.