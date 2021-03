Arbúcies aprova una moció de suport a Pablo Hasél

L'Ajuntament d'Arbúcies va aprovar divendres la moció de suport a Pablo Hasél, empresonat el 16 de febrer. La moció denuncia l'existència de sentències polítiques als tribunals espanyols, condemna la pena imposada a Hasél i subratlla que la llibertat d'expressió i opinió és un dret fonamental de tot individu. A la moció, que va comptar amb els vots d'Entesa per Arbúcies, ERC i la CUP, es va acordar denunciar «les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders». «Es fa difícil entendre que es demani afusellar 24 milions de persones i que es faci apologia de l'holocaust jueu i no passi absolutament res i, en canvi, es criminalitzi un cantant per criticar la monarquia», assegura Pere Garriga, alcalde de la vila.