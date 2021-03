Blanes celebra el 8-M amb una taula rodona telemàtica

L'Ajuntament de Blanes, a través del Servei de Polítiques d'Igualtat d'Acció Social, organitza diverses activitats amb motiu del 8-M, el Dia Internacional de la Dona. El primer pas va tenir lloc la setmana passada, coincidint amb la sessió plenària del mes de febrer, quan es va aprovar una moció que defensava la igualtat de les dones, sota el lema «Dones Líders: per un futur igualitari». La segona acció tindrà lloc el dijous 4 de març a primera hora de la tarda, quan les 10 regidores de l'Ajuntament de Blanes s'encarregaran de penjar la pancarta commemorativa del 8-M al balcó principal de l'edifici consistorial. Les mesures sanitàries de contenció per la covid-19 han provocat que aquest any la majoria d'actes hagin de ser telemàtics.

Per això, el dilluns 8 de març tindrà lloc una Taula Rodona telemàtica amb el lema «Dones que inspiren, que mouen», on participaran set dones emprenedores amb diferents perfils socials i vivencials. Exposaran la seva pròpia experiència al voltant dels seus respectius projectes personals des de diferents àmbits i professions: nutricionista, advocada, dissenyadora de roba, botiga conscienciada amb 0 residus, instagrammer, etc. Pel que fa a la tradicional lectura del manifest pel Dia de la Dona, enguany es publicarà a les xarxes socials de l'Ajuntament. En aquesta ocasió, hi haurà una doble lectura, amb el manifest institucional, que es presenta sota l'explícit lema «Reescriurem la Història per un Futur en Igualtat» i el de la Plataforma de Dones de Blanes.