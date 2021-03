Denuncien 17 joves que estaven fent dues festes il·legals a Lloret

La Policia Local de Lloret de Mar ha intervingut en dues festes il·legals durant aquest cap de setmana. Els assistents eren 17 joves, que han acabat cadascun d'ells amb més d'una acta de denúncia sota el braç, ja que aquest tipus d'activitats no estan permeses arran de les restriccions covid i, a més, ambdues concentracions es van realitzar durant el toc de queda vigent per la pandèmia. La Policia Local ha comptat en tots dos casos amb la col·laboració dels ciutadans, ja que són aquests qui van donar l'alerta al cos d'emergències.

El regidor de Seguretat de Lloret, Jordi Sais, assegura que aquestes dues festes són fets puntuals. També recorda que la majoria de ciutadans compleixen amb tota la normativa vigent sobre la crisi sanitària del coronavirus.

Des de l'inici de les restriccions, la Policia Local de Lloret ja ha actuat en almenys quatre festes il·legals al municipi. Fins ara, totes elles s'havien celebrat en domicilis. Aquest cap de setmana, però, una s'ha realitzat en un descampat i ha estat un cas de botellón entre diversos joves.

La primera de les festes en què va actuar la policia durant la matinada de dissabte a diumenge sí que va tenir lloc en un habitatge del centre de la població. Cap a la una de la matinada, van rebre l'alerta d'un veí que avisava que sentia molt de xivarri i que podria estar-se celebrant alguna festa il·legal.

Tres actes per a cada jove

En arribar-hi, els agents van localitzar un grup de nou joves ?d'edats compreses entre els 20 i 30 anys? que estaven de celebració. Els policies van aixecar a cadascun d'ells tres actes de denúncia per diversos temes. D'entrada, els van denunciar per no respectar el toc de queda, també per l'incompliment de les restriccions covid pel que fa a reunió de persones. I finalment, els agents també els van imposar una sanció per l'ordenança municipal de civisme, pel tema del soroll i les molèsties que havien generat, segons fonts municipals.

La segona festa il·legal és la primera que desmantella la Policia Local de Lloret ?o almenys que s'hagi fet pública? en una àrea exterior. En aquest cas, en un descampat situat a tocar d'una zona enjardinada del poble. Hi ha poques cases properes a la zona però va ser uns veïns qui va trucar a la Policia Local sobre l'activitat nocturna que havien detectat. Els agents van rebre l'avís cap a tres quarts de la mateixa matinada que havien sentit sorolls i vist moviments de joves que, ?carregats de begudes alcohòliques, estaven fent un botellón a la zona.

Novament, els agents locals van desplaçar-se cap a una nova concentració il·legal nocturna. Un cop allà van identificar vuit ?joves que estaven consumint ?begudes alcohòliques durant el toc de queda malgrat les restriccions del coronavirus, que ho prohibeixen. Davant d'aquests fets, els agents van aixecar diverses actes als joves relacionades amb incompliments de les restriccions covid, ja que consumien alcohol i havien incomplert les limitacions de concentració i reunió.

En els dos casos de dissolució de les festes il·legals, asseguren fonts municipals, no hi va haver cap mena de problema per posar-hi fi. Tots els joves que formaven part de les concentracions són de la zona i cap, per tant, incomplia el confinament comarcal.

La lluita contra festes il·legals és una de les tasques a què s'estan enfrontant els cossos policials des de l'esclat de la pandèmia. N'hi ha hagut de desmantellades per part de policies locals i Mossos en diversos punts de la província i que han tingut lloc als carrers i en cases rurals, però sobretot en habitatges.