Lloret de Mar engega les votacions per decidir la reforma del passeig marítim

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) obrirà les votacions el proper dilluns 8 de març perquè els veïns escullin quin projecte de reforma pel passeig marítim prefereixen. Es tracta de la part final d'un procés participatiu que va engegar el gener on s'hi han presentat més de 99 propostes. L'Ajuntament planteja que la ciutadania voti entre tres propostes: la primera és deixar el passeig marítim tal com està, amb un carril de circulació per sentit. La segona i la tercera eliminen un sol carril i amplien les voreres. La principal diferència és el sentit de circulació del carrer. En les votacions hi podran participar tots els veïns empadronats a Lloret de Mar i majors de 16 anys.

Els veïns de Lloret de Mar hauran d'escollir entre tres propostes que ha elaborat l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) per decidir el futur del passeig marítim. Des de l'estat d'alarma i fins el setembre l'Ajuntament va prohibir el trànsit rodat en el passeig marítim entre les sis del matí i les dotze del migdia i les set de la tarda i les onze de la nit. Aquesta mesura permetia augmentar l'espai per passejar pels vianants i garantir la distància de seguretat.

Davant de la bona rebuda que va tenir aquesta proposta, l'Ajuntament va decidir engegar un procés participatiu el mes de gener per decidir si calia modificar la mobilitat del passeig marítim. Al llarg d'aquests mesos s'han rebut 42 propostes a través d'un formulari web i la resta han sorgit en les cinc sessions participatives.

Cada una de les sessions s'han centrat en diferents àmbits. Les dues primeres es van fer amb els veïns del passeig i dels voltants, una altra amb el comerç i la restauració, la tercera amb el transport i la mobilitat sostenible i per últim una cinquena amb el sector de l'hostaleria. Hi ha una mitjana de 25 participants per sessió.

A través de totes les propostes s'han formalitzat tres projectes. El primer d'ells és mantenir el passeig tal com està actualment, amb un carril per cada sentit de la marxa. La segona i la tercera eliminen un carril i donen més espai per als vianants. En una de les opcions els veïns han d'escollir si volen que el sentit de la marxa és en direcció a l'avinguda de Just Marlès i en l'altra es planteja la circulació en direcció contrària.

En aquestes dues propostes també s'eliminen els aparcaments de zona blava que hi ha davant del passeig de Jacint Verdaguer. Tot i així, es preveu habilitar dos espais a les puntes del passeig per habilitar-los com a aparcaments de motos.

A més, en la consulta aprofitaran per demanar a la ciutadania si estan d'acord que es mantingui la reducció de trànsit en determinades hores, com ara de les set del matí a la una del migdia o si, pel contrari, estan d'acord en mantenir la circulació les 24 hores del dia.

El dilluns 8 de març els habitants de Lloret de Mar podran començar a votar una de les tres propostes i podran fer-ho fins el 14 de març. Fins a 32.591 persones estan cridades a participar-hi, es tracta de tots els habitants empadronats i que són majors de 16 anys.