La Policia Local de Blanes ha aixecat 1.143 actes Covid en quatre mesos. Aquest balanç contempla les sancions que van començar a posar-se a finals d'octubre arran del nou paquet de mesures de seguretat sanitària per contenir l'expansió del coronavirus coincidint amb la segona onada. La gran majoria són per incomplir el tancament perimetral o el toc de queda nocturn, però també n'hi ha contra bars i establiments que no incomplien l'horari d'obertura.

En molt menor quantia, s'hi compten les actes que s'han aixecat contra persones que s'han trobat circulant pel carrer sense mascareta posada, i inclús en alguns casos l'acta COVID ha anat acompanyada d'una altra sanció per haver faltat a un agent de l'autoritat.

Durant el febrer el cos policial ha realitzat 227 denúncies de diversa tipologia i ha controlat 2.657 vehicles.

Des que ara fa un any va esclatar la pandèmia i es va imposar l'estat d'alarma, el cos de seguretat municipal no ha abaixat la guàrdia, i continua fent de manera periòdica controls de regulació, a banda del patrullatge que s'efectua en diversos torns al llarg d'una jornada, dia a dia, els set dies de la setmana.

Els controls, lògicament, es fan amb especial èmfasi coincidint amb el cap de setmana, quan és més possible que pugui haver algun incompliment de persones foranes que puguin anar a segones residències.

Des de l'entrada en vigor de les mesures el 30 d'octubre, l'únic canvi pel que fa al confinament perimetral, és que durant aquest mes de febrer s'ha modificat la prohibició de sortir del municipi si no és per una causa justificada.

Ara és de caràcter comarcal, però el fet que Blanes sigui doble frontera de comarca i província fa que els incompliments continuïn estant a l'ordre del dia, si bé en menor mesura que no pas fa un mes.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus