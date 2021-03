Roben una botiga rebentant l'aparador a cops de martell

L'aparador rebentat, tot regirat, un maniquí pel carrer i el martell amb què van trossejar els vidres al lloc dels fets. Aquesta és la imatge que van deixar els lladres que van robar en una botiga del carrer Francesc Camprodon d'Arbúcies de matinada. La policia està investigant el succés i busca els implicats, els quals van veure fugir alguns veïns de la zona després que se'ls activés l'alarma i aquests avisessin la policia.

Els fets es van produir a quarts de dues de la matinada. Dos individus van començar a trencar la vidriera de l'aparador d'una botiga de roba esportiva per robar-hi. Els veïns es van despertar en sentir el fort soroll i van alertar la Policia Local, que es troba a un minut del lloc. Hi van arribar amb rapidesa però els dos homes ja havien fugit carrer amunt. A més, els lladres van tenir temps per emportar-se material esportiu que hi havia exposat, com sabatilles esportives i algunes jaquetes. Van fugir amb tanta rapidesa que la policia va trobar-se amb el martell amb què havien esbotzat l'aparador encara a la zona. Els agents locals també van prendre declaració als veïns de la zona que van donar l'alerta, que poden ser claus a l'hora d'enxampar els dos individus.

Posteriorment, la policia científica dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma va anar fins al lloc dels fets per prendre mostres i recollir tota la informació per a la seva investigació per atrapar els lladres. Aquest robatori és el primer que pateix aquesta botiga des de fa anys, com recordava ahir la seva propietària, que lamenta que els últims temps hi ha més sensació d'inseguretat per grups, diu, que volten el poble. Tot i això reconeix que no han pujat els fets delictius al municipi, com diu la policia.