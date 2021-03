Excombatents de la guerra dels Balcans cultiven droga en xalets de Lloret i Maçanet

Una denúncia anònima ha permès desmantellar dos cultius de marihuana que estaven en ple rendiment en dos xalets de Lloret i Maçanet de la Selva. La Policia Nacional ha detingut cinc homes i el jutge n'ha enviat quatre a la presó.

En el decurs de l'operació, que es va fer el 23 de febrer, els agents han comissat 546 plantes i 42 quilos de cabdells que estaven a punt per a la venda. Les cases tenien la llum punxada per així alimentar els cultius de droga. El frau elèctric d'alimentar les dues plantacions supera, assegura la policia, els 7.000 euros.

El dispositiu policial que ha permès desmantellar els cultius de marihuana es va fer la setmana passada però la investigació va començar al novembre, quan els investigadors de la comissaria del CNP a Lloret de Mar van rebre informacions anònimes de ciutadans sobre dos habitatges situats a la província on s'estarien fent activitats relacionades amb el narcotràfic.

Després d'establir els dispositius policials corresponents, els policies van poder comprovar que, efectivament, els immobles estaven dedicats al cultiu de marihuana, i que l'energia elèctrica tenia un origen fraudulent, estava punxada a l'escomesa general.

Els dos xalets, un dels quals ubicat a la urbanització Serra Brava de Lloret de Mar i l'altre, a la de Montbarbat, de Maçanet de la Selva van ser escorcollats el dia 23 en una operació que va mobilitzar diversos efectius policials de la província de Girona.

Excombatents de guerra

També van rebre el suport d'efectius dels Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) Barcelona, tenint en compte la perillositat dels detinguts. I és que els arrestats d'entre 40 i 50 anys, procedents de Sèrbia, Croàcia i Bòsnia Hercegovina, són excombatents de la Guerra dels Balcans i un d'ells, fins i tot, havia estat detingut prèviament per pertànyer a una banda que atracava joieries. Durant la detenció, però, segons fonts policials, no van oposar resistència. En el moment de l'actuació, els agents van desmantellar les plantacions dels xalets i van descobrir que en cada planta de la casa es cobrien les diferents fases d'un cultiu: producció, la plantació i l'envasament.

Col·laboració ciutadana clau

Amb aquesta actuació ja són sis els cultius de marihuana desarticulats per la Policia Nacional a Girona, en un mes. La Policia destaca que per a la localització d'aquest i altres cultius és de vital importància la col·laboració dels ciutadans.