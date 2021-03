Maçanet talla l'electricitat a 40 connexions il·legals

Maçanet ha acabat amb quaranta connexions fraudulentes al municipi. L'empresa d'energia elèctrica va notificar al consistori l'existència de seixanta connexions il·legals a diferents llocs del municipi. D'aquestes s'ha aconseguit, mitjançant l'assessorament dels tècnics de pobresa energètica, regularitzar-ne disset acreditant les seves condicions i necessitats econòmiques i socials.

Segons anuncia el consistori, la resta de connexions són considerades fraudulentes, les que no es poden resoldre, ja que no han sol·licitat l'acompanyament i la supervisió dels serveis de benestar social i per tant durant aquest inici de setmana s'ha procedit a la seva desconnexió.

Lloguer social

Paral·lelament a aquesta feina, l'Ajuntament de Maçanet de la Selva està en converses amb la SAREB per tal de poder resoldre, mitjançant lloguer social, vuit habitatges que actualment estan ocupats. Les famílies que utilitzen aquestes cases han estat acreditades per serveis socials com a vulnerables econòmicament i socialment i han mostrat la seva voluntat de regularitzar la situació mitjançant el lloguer social i el pagament de quotes mensuals per l'ús de l'habitatge i els subministraments de serveis com l'aigua i l'electricitat.

Tota aquesta feina s'ha realitzat per iniciativa del consistori maçanenc, tècnics d'habitatge, pobresa energètica, serveis socials i seguretat amb la col·laboració de les empreses de subministrament que fan possible la regularització a les famílies en situació de vulnerabilitat.