Els Mossos investiguen un atracament a mà armada en una gasolinera de Llagostera

Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament a mà armada en una gasolinera de Llagostera (Gironès). Els fets han passat aquest dissabte al voltant de les tres de la tarda al carrer Camprodon d'aquesta localitat. Un home ha entrat a l'establiment amb una arma curta i ha amenaçat la dependenta perquè li obris la caixa forta. En veure que a dins no hi havia diners, el lladre ha fugit corrent pel mateix carrer. La dona ha donat l'avís a la Policia Local que s'ha traslladat al lloc, juntament amb els Mossos d'Esquadra. Durant l'episodi no hi ha hagut cap persona ferida.

A partir de les imatges proporcionades per les càmeres de seguretat de la gasolinera, els agents han pogut realitzar una primera identificació de l'home. Anava vestit de color negre, portava una gorra de color blau i la cara li quedava tapada, ja que duia mascareta. La policia ha obert una investigació per enxampar el lladre.